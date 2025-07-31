«Рубин» — «Оренбург». Онлайн, прямая трансляция

В четверг, 31 июля, казанский «Рубин» примет «Оренбург» в рамках 1-го тура Кубка России по футболу. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. Россия. Кубок. Группа A Рубин — Оренбург 1:0 Гол: 1:0 Мирлинд Даку (пенальти) (29') Рубин: Артур Нигматуллин, Константин Нижегородов, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Руслан Безруков, Александр Зотов, Марат Апшацев, Велдин Ходжа, Мирлинд Даку, Никола Чумич Оренбург: Николай Сысуев, Данила Хотулёв, Максим Сыщенко, Станислав Поройков, Александр Ломакин, Евгений Болотов, Степан Оганесян, Алексей Барановский, Гедеон Гузина, Саид Сахархизан, Koserik N.

Ход игры

41' Безруков пробивает с левой по воротам Рубина, но мяч летит сильно выше ворот.

40' Саид нарушил правила в атаке. Рубин переходи в нападение.

38' Чумаков рухнул на газон. Оренбург пробьет штрафной со своей половины поля.

37' Очередной стык в центре поля. Барановский вновь нарушил правила.

36' Опасный удар по воротам Рубина, но Нигматуллин на месте.

35' Опасная атака Рубина левым флангом, но она ни к чему не привела. Даже углового заработать не получилось.

34' Желтая карточка Порайкову за грубый фол в атаке.

31' Барановский нарушает правила. Игрок Рубина лежит на газоне.

30' Гол-л-л-л. Даку пробил на силу под перекладину. Рубин повел со счетом 1-0.

29' Судья смотрит ВАР и назначает пенальти в ворота Оренбурга

27' Очередное нарушение правил в центре поля. Болотов на газоне.

26' Рубин переходит в позиционное нападение.

24' В матче небольшой перерыв. Футболисты отправились попить воды.

23' Ничего опасного со штрафного Рубину выжать не удалось.

22' Нарушение правил на Зотове. Рубин бьет перспективный штрафной.

21' Оренбург провел неплохую атаку, но Гузина не смог дотянуться до перспективной передачи с центра поля.

20' Опасный угловой у ворот Рубина, но защитники сумели выбить мяч.

19' Оренбург практически всем составом перешел на половину поля Рубина.

18' Александр Ломакин делает неточную передачу. Потеря у «Оренбурга».

16' «Рубин» в атаке. Рожков бьет и не попадает в дальний угол. Но судья фиксирует вне игры.

13' Александр Ломакин нарушает правила в центре поля.

1' Матч начался!

Перед матчем

«Рубин»

«Рубин» удачно стартовал в новом сезоне РПЛ. Казанский клуб занимает 4-е место после двух туров РПЛ. В активе «Рубина» победа над Ахматом 2:0 и ничья с «Зенитом» 2:2.

«Оренбург»

«Оренбург» по итогам прошлого сезона должен был покинуть РПЛ, но из-за финансовых проблем конкурентов команда смогла сохранить прописку. В двух стартовых турах оренбуржцы добыли два очка, сыграв вничью с московским ЦСКА (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1)

Личные встречи

В прошлом сезоне соперники два раза играли между собой в рамках РПЛ. Дважды победу праздновал «Рубин»: 1:2 в гостях и 4:2 дома.

Эксперты Livesport.ru прогноз на матч с коэффициентом 2,45.