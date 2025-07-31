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    «АЗ Алкмар» — «Ильвес»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В четвертьфинале квалификации Лиги конференций «АЗ Алкмар» примет «Ильвес» в рамках ответного поединка. Начало игры в 19:45 по мск.

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    На данный момент «Ильвес» ведет в счете 4:3, поэтому гости приехали с небольшим преимуществом. Но смогут ли они его удержать? Хозяева наверняка будут штурмовать ворота соперника, чтобы отыграться. Помогать им в этом будут домашние стены.

    Сезон у АЗ только начинается, но уже сейчас клубу предстоит решить важный вопрос. Будет ли команда играть в еврокубках?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают, что АЗ не оставит шансов сопернику: 1.08 и 14.0 на победу в матче, 1.14 и 4.90 на проход в следующий раунд.

    • Эксперты LiveSport предсказали уверенную игру хозяев. Они предложили поставить на них. На что именно ставить, можно узнать в прогнозе.

    • Искусственный интеллект поставил на победу АЗ со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «АЗ Алкмар» — «Ильвес» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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