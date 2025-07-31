На данный момент «Ильвес» ведет в счете 4:3, поэтому гости приехали с небольшим преимуществом. Но смогут ли они его удержать? Хозяева наверняка будут штурмовать ворота соперника, чтобы отыграться. Помогать им в этом будут домашние стены.
Сезон у АЗ только начинается, но уже сейчас клубу предстоит решить важный вопрос. Будет ли команда играть в еврокубках?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что АЗ не оставит шансов сопернику: 1.08 и 14.0 на победу в матче, 1.14 и 4.90 на проход в следующий раунд.
- Эксперты LiveSport предсказали уверенную игру хозяев. Они предложили поставить на них. На что именно ставить, можно узнать в прогнозе.
- Искусственный интеллект поставил на победу АЗ со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «АЗ Алкмар» — «Ильвес» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.