В четвертьфинале квалификации Лиги конференцийприметв рамках ответного поединка. Начало игры в 19:45 по мск.

На данный момент «Ильвес» ведет в счете 4:3, поэтому гости приехали с небольшим преимуществом. Но смогут ли они его удержать? Хозяева наверняка будут штурмовать ворота соперника, чтобы отыграться. Помогать им в этом будут домашние стены.

Сезон у АЗ только начинается, но уже сейчас клубу предстоит решить важный вопрос. Будет ли команда играть в еврокубках?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что АЗ не оставит шансов сопернику: 1.08 и 14.0 на победу в матче, 1.14 и 4.90 на проход в следующий раунд.

Эксперты LiveSport предсказали уверенную игру хозяев. Они предложили поставить на них. На что именно ставить, можно узнать в прогнозе.

Искусственный интеллект поставил на победу АЗ со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «АЗ Алкмар» — «Ильвес» смотрите на LiveCup.Run.

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