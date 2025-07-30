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    «Мальме» — РФШ: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Мальмё РФШ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Матч квалификации Лиги чемпионов «Мальме»РФШ состоится 30 июля на стадионе «Эледа». Старт поединка в 20:00 мск.

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    В прошлый раз шведы не оставили гостям никаких шансов. Они выиграли 4:1 и это более чем серьезный отрыв в рамках плей-офф.

    «Мальме» сейчас в отличной форме. Клуб побеждает уже не первый раз. Так что назревает вопрос, сможет ли РФШ переломить ход событий?

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.41 на победу «Мальме» и 7.00 на победу РФШ.

    • Эксперты LiveSport не верят в чудо и прагматично ставят на «Мальме». Ставку можно посмотреть здесь.

    • Ставка ИИ — победа «Мальме» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Мальме» — РФШ смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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