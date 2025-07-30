Матч квалификации Лиги чемпионовсостоится 30 июля на стадионе «Эледа». Старт поединка в 20:00 мск.

В прошлый раз шведы не оставили гостям никаких шансов. Они выиграли 4:1 и это более чем серьезный отрыв в рамках плей-офф.

«Мальме» сейчас в отличной форме. Клуб побеждает уже не первый раз. Так что назревает вопрос, сможет ли РФШ переломить ход событий?

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.41 на победу «Мальме» и 7.00 на победу РФШ.

Эксперты LiveSport не верят в чудо и прагматично ставят на «Мальме». Ставку можно посмотреть здесь.

Ставка ИИ — победа «Мальме» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Мальме» — РФШ смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.