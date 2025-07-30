В прошлый раз шведы не оставили гостям никаких шансов. Они выиграли 4:1 и это более чем серьезный отрыв в рамках плей-офф.
«Мальме» сейчас в отличной форме. Клуб побеждает уже не первый раз. Так что назревает вопрос, сможет ли РФШ переломить ход событий?
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.41 на победу «Мальме» и 7.00 на победу РФШ.
- Эксперты LiveSport не верят в чудо и прагматично ставят на «Мальме». Ставку можно посмотреть здесь.
- Ставка ИИ — победа «Мальме» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Мальме» — РФШ смотрите на LiveCup.Run.
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