Во 2-м туре Первой лиги России тульскийбудет принимать. Матч состоится 25 июля в 19:30 мск.

Команды по-разному завершили первый тур. «Канониры» сыграли вничью с КАМАЗом (1:1), а клуб из Ярославля минимально проиграл «Уралу» (0:1).

Чтобы понять, чего ждать от этой встречи, нужно посмотреть на историю отношений «Арсенала» и «Шинника». В 5 матчах у гостей 3 победы. Один раз была ничья и один раз выиграли «канониры». «Арсенал» не выигрывает у «Шинника» уже полтора сезона.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что на этот раз результат будет за «Арсеналом» — 1.78 против 5.10.

Эксперты LiveSport выдали свое мнение со ставками на игру. Подробнее об этом в их прогнозе.

Победу «Арсеналу» пророчит искусственный интеллект. Его прогноз — 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Шинник» смотрите на LiveCup.Run.

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