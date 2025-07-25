Команды по-разному завершили первый тур. «Канониры» сыграли вничью с КАМАЗом (1:1), а клуб из Ярославля минимально проиграл «Уралу» (0:1).
Чтобы понять, чего ждать от этой встречи, нужно посмотреть на историю отношений «Арсенала» и «Шинника». В 5 матчах у гостей 3 победы. Один раз была ничья и один раз выиграли «канониры». «Арсенал» не выигрывает у «Шинника» уже полтора сезона.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что на этот раз результат будет за «Арсеналом» — 1.78 против 5.10.
- Эксперты LiveSport выдали свое мнение со ставками на игру. Подробнее об этом в их прогнозе.
- Победу «Арсеналу» пророчит искусственный интеллект. Его прогноз — 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Шинник» смотрите на LiveCup.Run.
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