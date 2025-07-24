24 июлябудут выявлять сильнейшего в четвертьфинальной паре квалификации Лиги Европы. Начало матча в 20:00 мск.

Молдавский гранд в предыдущем раунде без труда разобрался с косовской «Приштиной» и теперь будет пытаться пробраться в третий раунд.

На его пути встанет «Утрехт», который закончил четвертой командой чемпионата Нидерландов. Для гостей это будет первый официальный матч сезона, поэтому они постараются сыграть как можно лучше для удачного старта.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают «Утрехт» фаворитом поединка. Ставки принимаются с коэффициентами 4.60 и 1.81 соответственно.

Эксперты LiveSport делают ставку на голы. Свои мысли они выложили в этом прогнозе.

Искусственный интеллект ожидает от матча ничьи со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Шериф» — «Утрехт» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.