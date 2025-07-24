24 июля в Стамбулепримет донецкийв матче второго раунда квалификации Лиги Европы. Начало встречи в 21:00 мск.

«Шахтер» уже нюхнул пороху официальных матчей. Дончане прошли финский «Ильвес», не оставив ему ни единого шанса.

«Бешикташ» проведет свой первый официальный матч сезона, и это после двух неудачных контрольных спаррингов с «Петржалкой» и «Вольфсбергером».

Календарь и таблица Лиги Европы

Напомним, что наставником «горняков» является Арда Туран, который очень хорошо знает турецкий футбол. Сможет ли он найти ключ к обороне соперника?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

2.43 и 2.79 — «Бешикташ» является фаворитом букмекеров на первый поединок.

Эксперты LiveSport не согласны с такой расстановкой сил и предложили свою оценку в этом прогнозе.

Искусственный интеллект ставит на победу «Шахтера» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бешикташ» — «Шахтер» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.