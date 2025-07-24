«Шахтер» уже нюхнул пороху официальных матчей. Дончане прошли финский «Ильвес», не оставив ему ни единого шанса.
«Бешикташ» проведет свой первый официальный матч сезона, и это после двух неудачных контрольных спаррингов с «Петржалкой» и «Вольфсбергером».
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Напомним, что наставником «горняков» является Арда Туран, который очень хорошо знает турецкий футбол. Сможет ли он найти ключ к обороне соперника?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- 2.43 и 2.79 — «Бешикташ» является фаворитом букмекеров на первый поединок.
- Эксперты LiveSport не согласны с такой расстановкой сил и предложили свою оценку в этом прогнозе.
- Искусственный интеллект ставит на победу «Шахтера» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бешикташ» — «Шахтер» смотрите на LiveCup.Run.
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