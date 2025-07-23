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    «Шелбурн» — «Карабах»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    23 июля в Дублине «Шелбурн» примет «Карабах» в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало в 21:45 мск.

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    Перед этим матчем «Шелбурн» не проигрывает уже 6 поединков. Два из них были против клуба «Линфилд». Обыграв его, хозяева прошли в текущий раунд отбора.

    «Карабах» только начинает свой сезон. Гости провели 4 товарищеских матча, 3 из которых проиграли. При этом клуб является фаворитом поединка по мнению букмекеров и экспертов.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 6.20 на победу «Шелбурна», 1.53 на победу «Карабаха».

    • Аналитики сайта LiveSport также высоко оценивают шансы «Карабаха». Ставки на матч доступны в прогнозе.

    • Искусственный интеллект уверен в победе «Карабаха» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Шелбурн» — «Карабах» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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