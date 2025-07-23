23 июля в Дублинеприметв рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Начало в 21:45 мск.

Перед этим матчем «Шелбурн» не проигрывает уже 6 поединков. Два из них были против клуба «Линфилд». Обыграв его, хозяева прошли в текущий раунд отбора.

«Карабах» только начинает свой сезон. Гости провели 4 товарищеских матча, 3 из которых проиграли. При этом клуб является фаворитом поединка по мнению букмекеров и экспертов.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 6.20 на победу «Шелбурна», 1.53 на победу «Карабаха».

Аналитики сайта LiveSport также высоко оценивают шансы «Карабаха». Ставки на матч доступны в прогнозе.

Искусственный интеллект уверен в победе «Карабаха» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Шелбурн» — «Карабах» смотрите на LiveCup.Run.

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