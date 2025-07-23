Перед этим матчем «Шелбурн» не проигрывает уже 6 поединков. Два из них были против клуба «Линфилд». Обыграв его, хозяева прошли в текущий раунд отбора.
«Карабах» только начинает свой сезон. Гости провели 4 товарищеских матча, 3 из которых проиграли. При этом клуб является фаворитом поединка по мнению букмекеров и экспертов.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 6.20 на победу «Шелбурна», 1.53 на победу «Карабаха».
- Аналитики сайта LiveSport также высоко оценивают шансы «Карабаха». Ставки на матч доступны в прогнозе.
- Искусственный интеллект уверен в победе «Карабаха» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Шелбурн» — «Карабах» смотрите на LiveCup.Run.
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