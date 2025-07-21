будут завершать программу 1-го тура нового сезона РПЛ. Матч состоится 21 июля в 17:30 по мск.

ЦСКА на победной ноте завершил прошлый сезон. Он также удачно стартовал в этом, победив «Краснодар» в Суперкубке России. «Армейцы» явно настроены продолжить свою серию.

«Оренбургу» в этом поединке не позавидуешь. С ЦСКА у него всегда большие проблемы. К примеру, два последних матча закончились поражением. В одном случае москвичи нанесли «горожанам» фиаско со счетом 0:5. Что ждет «Оренбург» в предстоящей игре, увидим уже очень скоро.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры не удивили коэффициентами: 5.85 на победу «Оренбурга», 1.53 на победу ЦСКА, 4.40 на ничью.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что ЦСКА проведет результативный поединок. Они предложили две ставки на «армейцев» в своем прогнозе.

Искусственный интеллект поставил на ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Оренбург» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.