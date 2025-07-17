«Актобе» проигрывает 0:1 после первого матча. Казахам придется быть решительнее, чтобы попытаться переломить ход противостояния.
Хозяевам будет очень нелегко. Гости набрали хорошую форму. После победы над «Актобе» «Легия» со счетом 2:1 обыграла «Лех» и добыла Суперкубок Польши. С учетом контрольных матчей предсезонья поляки выиграли уже 4 поединка подряд.
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Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Легия» является фаворитом букмекеров. Ставки принимаются с коэффициентами 5.05 и 1.66 соответственно. За 7.00 можно поставить на проход «Актобе», за 1.08 — на проход «Легии».
- Эксперты LiveSport рассказали, будет ли «Легия» в следующем раунде квалификации.
- Искусственный интеллект поставил на победу гостей со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Актобе» — «Легия» смотрите на LiveCup.Run.
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