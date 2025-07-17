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    «Актобе» — «Легия»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Актобе Легия Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    17 июля «Актобе» примет варшавскую «Легию» в ответном матче квалификации Лиги Европы. Начало в 19:00 мск.

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    «Актобе» проигрывает 0:1 после первого матча. Казахам придется быть решительнее, чтобы попытаться переломить ход противостояния.

    Хозяевам будет очень нелегко. Гости набрали хорошую форму. После победы над «Актобе» «Легия» со счетом 2:1 обыграла «Лех» и добыла Суперкубок Польши. С учетом контрольных матчей предсезонья поляки выиграли уже 4 поединка подряд.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Легия» является фаворитом букмекеров. Ставки принимаются с коэффициентами 5.05 и 1.66 соответственно. За 7.00 можно поставить на проход «Актобе», за 1.08 — на проход «Легии».

    • Эксперты LiveSport рассказали, будет ли «Легия» в следующем раунде квалификации.

    • Искусственный интеллект поставил на победу гостей со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Актобе» — «Легия» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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