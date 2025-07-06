приметв поединке регулярного чемпионата МЛС, который состоится 6 июля в 03:30 по мск.

«Нэшвилл» одержал три победы подряд и вплотную подобрался к «Филадельфии» в таблице, которая на сегодняшний день является лидером Восточной конференции. В случае победы хозяева обойдут соперника и могут выйти на первое место.

«Филадельфия» подпустила к себе оппонентов после поражения от «Коламбуса», которое стало четвертым в сезоне. Как бы там ни было, «Юнион» приложат все усилия, чтобы не допустить очередной неудачи.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Нэшвилл» — фаворит букмекеров. Ставки на игру: 1.97 на хозяев, 3.70 на ничью, 3.70 на гостей.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что игра будет результативной. Они предложили свои ставки в этом прогнозе.

По прогнозу ИИ, «Филадельфия» одержит победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Нэшвилл» — «Филадельфия» смотрите на LiveCup.Run.

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