«Нэшвилл» одержал три победы подряд и вплотную подобрался к «Филадельфии» в таблице, которая на сегодняшний день является лидером Восточной конференции. В случае победы хозяева обойдут соперника и могут выйти на первое место.
«Филадельфия» подпустила к себе оппонентов после поражения от «Коламбуса», которое стало четвертым в сезоне. Как бы там ни было, «Юнион» приложат все усилия, чтобы не допустить очередной неудачи.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Нэшвилл» — фаворит букмекеров. Ставки на игру: 1.97 на хозяев, 3.70 на ничью, 3.70 на гостей.
- Эксперты LiveSport.Ru считают, что игра будет результативной. Они предложили свои ставки в этом прогнозе.
- По прогнозу ИИ, «Филадельфия» одержит победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
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