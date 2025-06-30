30 июня в рамках чемпионата МЛСпримет. Старт поединка в 04:30 мск.

После двух поражений подряд «Ванкувер» потерял лидерство на Западе и теперь ему нужно как-то нагонять упущенное. Перед ним будет стоять «Лос-Анджелес», который уже давно не проигрывает, которому нужно набирать очки, чтобы усидеть в зоне плей-офф.

История очных встреч показывает, что для «Ванкувера» «Лос-Анджелес» непростой соперник. В пяти матчах 3 поражения, ничья и только одна победа. В последней встрече команды устроили голевую перестрелку, закончившуюся ничьей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры учли статистику очных встреч и поставили на «Лос-Анджелес» — 1.75 против 4.75.

По традиции эксперты LiveSport сделали прогноз. В нем они рассказали, будет ли матч результативным.

ИИ считает, что команды много не забьют, «Лос-Анджелес» выиграет 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лос-Анджелес» — «Ванкувер» смотрите на LiveCup.Run. Там же можно увидеть составы и необходимую статистику.

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