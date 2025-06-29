1-й таймПСЖ — Интер МайамиОнлайн
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    ПСЖ — «Интер Майами»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Франции ПСЖ MLS Интер Майами
    29 июня на арене «Мерседес-Бенц» в Атланте состоится поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором сойдутся ПСЖ и «Интер Майами». Начало игры в 19:00 мск.

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    Это будет исторический поединок. Лионель Месси сыграет против своего бывшего клуба, что уже вызывает интерес.

    Что касается результатов, то команды по-разному прошли групповой этап. ПСЖ дважды победил с один поражением, а «Майами» дважды сыграл вничью и лишь в одном случае выиграл.

    Как бы там ни было, но команда Луиса Энрике — фаворит. Чемпион Европы планирует дойти до конца и выиграть в этом турнире. Получится ли у Месси и его команды остановить парижан и выбить путевку в четвертьфинал?

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация для ставок:

    • Букмекеры считают, что у «Интера» очень мало шансов: 1.14 и 17.0 на победу в матче, 1.07 и 9.00 на выход в четвертьфинал.

    • Эксперты LiveSport.Ru рассказали, нанесет ли ПСЖ сопернику сокрушительную победу.

    • Искусственный интеллект уверен, что матч закончится вничью 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Интер Майами» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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