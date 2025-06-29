29 июня на арене «Мерседес-Бенц» в Атланте состоится поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором сойдутся. Начало игры в 19:00 мск.

Это будет исторический поединок. Лионель Месси сыграет против своего бывшего клуба, что уже вызывает интерес.

Что касается результатов, то команды по-разному прошли групповой этап. ПСЖ дважды победил с один поражением, а «Майами» дважды сыграл вничью и лишь в одном случае выиграл.

Как бы там ни было, но команда Луиса Энрике — фаворит. Чемпион Европы планирует дойти до конца и выиграть в этом турнире. Получится ли у Месси и его команды остановить парижан и выбить путевку в четвертьфинал?

Прогнозы и ставки

Полезная информация для ставок:

Букмекеры считают, что у «Интера» очень мало шансов: 1.14 и 17.0 на победу в матче, 1.07 и 9.00 на выход в четвертьфинал.

Эксперты LiveSport.Ru рассказали, нанесет ли ПСЖ сопернику сокрушительную победу.

Искусственный интеллект уверен, что матч закончится вничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Интер Майами» смотрите на LiveCup.Run.

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