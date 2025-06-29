Это будет исторический поединок. Лионель Месси сыграет против своего бывшего клуба, что уже вызывает интерес.
Что касается результатов, то команды по-разному прошли групповой этап. ПСЖ дважды победил с один поражением, а «Майами» дважды сыграл вничью и лишь в одном случае выиграл.
Как бы там ни было, но команда Луиса Энрике — фаворит. Чемпион Европы планирует дойти до конца и выиграть в этом турнире. Получится ли у Месси и его команды остановить парижан и выбить путевку в четвертьфинал?
Прогнозы и ставки
Полезная информация для ставок:
- Букмекеры считают, что у «Интера» очень мало шансов: 1.14 и 17.0 на победу в матче, 1.07 и 9.00 на выход в четвертьфинал.
- Эксперты LiveSport.Ru рассказали, нанесет ли ПСЖ сопернику сокрушительную победу.
- Искусственный интеллект уверен, что матч закончится вничью 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Интер Майами» смотрите на LiveCup.Run.
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