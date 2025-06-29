проведут очный матч в МЛС 29 июня в 03:30 по мск.

«Сан-Диего» находится в отличной форме. После победы над «Ванкувером» гости возглавили таблицу Западной конференции. Это была их третья победа подряд.

«Далласу», который выиграл только один матч из пяти, будет крайне сложно против такого соперника. Горький опыт уже был. В мае «Сан-Диего» на своем поле разгромил соперника 5:0.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают такие коэффициенты: 3.30 на победу «Далласа», 3.90 на ничью, 2.04 на победу «Сан-Диего».

Эксперты LiveSport.Ru назвали победителя матча и рассказали, чего ждать в плане результативности. Подробнее в этом прогнозе.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Даллас» — «Сан-Диего» смотрите на LiveCup.Run.

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