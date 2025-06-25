22:00Мамелоди Сандаунс — ФлуминенсеОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Мамелоди Сандаунз»«Мамелоди Сандаунс» — «Флуминенсе». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Германия U21 — Франция U21: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Евро-2023 U21 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Франции Футбол Франции
    25 июня в словацком Кошице сборные U21 Германии и Франции проведут очный поединок в рамках полуфинала чемпионата Европы. Начало в 22:00 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Германия и Франция — команды, которые ни разу не проиграли. Немцы во всех 4 поединках одержали победу, у французов была одна ничья.

    В четвертьфинале Германия в дополнительное время обыграла Италию 3:2. Молодая сборная Франции с тем же результатом выбила из турнира Данию.

    Почти во всех играх с участим Франции и Германии забивалось не менее трех голов. Последний матч между собой команды провели вничью 2:2. Возможно, сегодня нас ждет результативный футбол.

    Прогнозы и ставки

    Полезное для ставок:

    • Котировки букмекеров на игру: 2.60 на победу Германии, 2.85 на победу Франции, 1.88 на проход немцев в финал, 1.95 на проход французов в финал.

    • Эксперты LiveSport предложили ставку на сборную Германии. Подробнее в прогнозе.

    • Искусственный интеллект предсказал ничью 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Германия U21 — Франция U21 смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дортмундцы забьют и… пропустят?!
  • «Боруссия» Д — «Ульсан Хёндэ». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Молодые немцы проследуют в финал
  • Германия (U21) — Франция (U21). Прогноз и ставки
  • 2.88
    •
  • «Флуминенсе» будет торопиться
  • «Мамелоди Сандаунс» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.49
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ульсан Хёндэ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Германия (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мамелоди Сандаунс — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Видад Касабланка — Аль-Айн
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.63
  • Экспресс дня 26 июня
  • Завтра в 22:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Испания (U19) — Нидерланды (U19)
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо — 2DROTS
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры