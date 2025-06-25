25 июня в словацком Кошице сборные U21проведут очный поединок в рамках полуфинала чемпионата Европы. Начало в 22:00 по мск.

Германия и Франция — команды, которые ни разу не проиграли. Немцы во всех 4 поединках одержали победу, у французов была одна ничья.

В четвертьфинале Германия в дополнительное время обыграла Италию 3:2. Молодая сборная Франции с тем же результатом выбила из турнира Данию.

Почти во всех играх с участим Франции и Германии забивалось не менее трех голов. Последний матч между собой команды провели вничью 2:2. Возможно, сегодня нас ждет результативный футбол.

Прогнозы и ставки

Полезное для ставок:

Котировки букмекеров на игру: 2.60 на победу Германии, 2.85 на победу Франции, 1.88 на проход немцев в финал, 1.95 на проход французов в финал.

Эксперты LiveSport предложили ставку на сборную Германии. Подробнее в прогнозе.

Искусственный интеллект предсказал ничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Германия U21 — Франция U21 смотрите на LiveCup.Run.

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