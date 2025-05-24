Смотреть онлайн матча ПСЖ — «Реймс» 24.05.2025. Прямая трансляция в 22:00

24 мая состоится финал Кубка Франции, в котором примут участие. Игра состоится на «Стад де Франс». Начало в 22:00 мск.

У ПСЖ успешный сезон. Клуб пробился в финал Лиги чемпионов и выиграл чемпионат Франции. Сегодня команда Луиса Энрике может оформить золотой дубль.

«Парижанам» будет противостоять «Реймс», который сейчас ведет борьбу за выживание. Если ему удастся выиграть в финале, то в следующем сезоне клуб будет выступать в еврокубках даже будучи в Лиге 2.

Последние 3 матча между командами завершились вничью. В четырех из пяти игр не было выявлено победителя. Только в одном случае ПСЖ одержал победу.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры принимают ставки с коэффициентами 1.14 и 18.0.

Эксперты LiveSport прогнозируют крупный результат. Подробнее в их прогнозе.

Искусственный интеллект уверен в крупной победе ПСЖ со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Реймс» смотрите на LiveCup.Run.