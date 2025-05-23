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    «Бетис» — «Валенсия»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 38-м туре испанской Примеры «Бетис» и «Валенсия» проведут очный матч на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало встречи в 22:00 мск.

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    Если «Бетис» получил путевку в Лигу Европы, то «Валенсия» осталась без еврокубков. При этом обе команды не смогли выиграть в последних турах, поэтому сегодня постараются завершить сезон на мажорной ноте.

    Последние противостояния соперников были интересными и наполненными голевыми событиями. В этом сезоне у них была одна встреча, в которой «Валенсия» выиграла 4:2. До этого дважды победил «Бетис».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Бетис» — фаворит букмекеров. Котировки составляют 1.94 и 3.80 соответственно.

    • Эксперты LiveSport уверены, что команды начнут активно играть в атаке с первых минут. Ставки можно посмотреть в этом прогнозе.

    • Искусственный интеллект полагает, что матч пройдет без голов.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Валенсия» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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