В 38-м туре испанской Примерыпроведут очный матч на стадионе «Бенито Вильямарин». Начало встречи в 22:00 мск.

Если «Бетис» получил путевку в Лигу Европы, то «Валенсия» осталась без еврокубков. При этом обе команды не смогли выиграть в последних турах, поэтому сегодня постараются завершить сезон на мажорной ноте.

Последние противостояния соперников были интересными и наполненными голевыми событиями. В этом сезоне у них была одна встреча, в которой «Валенсия» выиграла 4:2. До этого дважды победил «Бетис».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Бетис» — фаворит букмекеров. Котировки составляют 1.94 и 3.80 соответственно.

Эксперты LiveSport уверены, что команды начнут активно играть в атаке с первых минут. Ставки можно посмотреть в этом прогнозе.

Искусственный интеллект полагает, что матч пройдет без голов.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Валенсия» смотрите на LiveCup.Run.

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