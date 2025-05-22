АЗ завершил основной турнир беспроигрышной серией. Она длится уже 5 матчей. «Херенвен» таким не может похвастаться, но в концовке клуб победил «Фейеноорд».
По очным встречам у соперников паритет. При этом в прошлый раз гости проиграл АЗ стадионе АФАС с крупным счетом 1:9. Смогут ли хозяева снова выиграть у «Херенвена» на своем поле?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- АЗ — фаворит матч. Букмекеры дают 1.45 на его победу и 1.20 на его проход в финал плей-офф. Котировки на «Херенвен» составляют 6.55 и 4.00 соответственно.
- Экcперты LiveSport ставят на результативный футбол и уверенную игру АЗ. Прогноз можно почитать здесь.
- ИИ поставил на то, что АЗ в этом матче выиграет 2:1.
Трансляция матча
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