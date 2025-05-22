22 мая в Алкмарепримет. Команды будут сражаться за путевку в Лигу конференций. Этот матч решит, кто будет играть в финале плей-офф за выход в турнир. Начало в 19:45 мск.

АЗ завершил основной турнир беспроигрышной серией. Она длится уже 5 матчей. «Херенвен» таким не может похвастаться, но в концовке клуб победил «Фейеноорд».

По очным встречам у соперников паритет. При этом в прошлый раз гости проиграл АЗ стадионе АФАС с крупным счетом 1:9. Смогут ли хозяева снова выиграть у «Херенвена» на своем поле?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

АЗ — фаворит матч. Букмекеры дают 1.45 на его победу и 1.20 на его проход в финал плей-офф. Котировки на «Херенвен» составляют 6.55 и 4.00 соответственно.

Экcперты LiveSport ставят на результативный футбол и уверенную игру АЗ. Прогноз можно почитать здесь.

ИИ поставил на то, что АЗ в этом матче выиграет 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «АЗ Алкмар» — «Херенвен» смотрите на LiveCup.Run.

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