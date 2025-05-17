Матч 29-го тура РПЛсостоится 17 мая в 16:30 по мск.

Для «Рубина» это принципиальное противостояние. Казанцы проиграли два последних поединка против «Химок». При этом подмосковный клуб сейчас пытается избежать стыковых матчей, поэтому «бордовых» будет ждать «теплый» прием.

Смогут ли «Химки» прервать свою серию из 6 матчей без побед? Сможет ли «Рубин» наконец-то выиграть у хозяев? Все это покажет предстоящий поединок.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Химки» — фаворит матча. Букмекеры дают 2.23 на победу хозяев и 3.25 на победу гостей.

Эксперты LiveSport предсказывают упорную борьбу. Ставки можно посмотреть здесь.

Искусственный интеллект предсказал ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Химки» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 130EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.