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    Эдуард Сперцян«Оренбург» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
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    «Химки» — «Рубин»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч 29-го тура РПЛ «Химки»«Рубин» состоится 17 мая в 16:30 по мск.

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    Для «Рубина» это принципиальное противостояние. Казанцы проиграли два последних поединка против «Химок». При этом подмосковный клуб сейчас пытается избежать стыковых матчей, поэтому «бордовых» будет ждать «теплый» прием.

    Смогут ли «Химки» прервать свою серию из 6 матчей без побед? Сможет ли «Рубин» наконец-то выиграть у хозяев? Все это покажет предстоящий поединок.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Химки» — фаворит матча. Букмекеры дают 2.23 на победу хозяев и 3.25 на победу гостей.

    • Эксперты LiveSport предсказывают упорную борьбу. Ставки можно посмотреть здесь.

    • Искусственный интеллект предсказал ничью со счетом 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Химки» — «Рубин» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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