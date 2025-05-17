«Кристал Пэлас» голоден к трофеям. Этот сезон уже стал успешным для «орлов». Однако победа в финале еще позволит команде выйти в еврокубки. Наверняка лондонцы в начале сезона на такое и не рассчитывали.
«Ман Сити» борется за еврокубки в АПЛ. Текущий сезон выдался очень сложным для подопечных Гвардиолы. Кубок Англии был бы отличным утешением для «горожан».
В апреле «Ман Сити» нанес «Кристал Пэлас» сокрушительное поражение 2:5. Сможет ли коллектив из Манчестера повторить успех?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 4.30 и 1.85 на победу в матче. Ставки на то, кто возьмет трофей, принимаются с котировками 2.95 и 1.40.
- Эксперты LiveSport считают, что «Кристал Пэлас» ловить нечего. «Горожане» свой шанс не упустят. Прогноз можно почитать здесь.
- Искусственный интеллект полагает, что матч завершится победой «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.
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