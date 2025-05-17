2-й периодТрактор — Локомотив 1:2Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Гернат«Трактор» — «Локомотив» 1:2. Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Кристал Пэлас Манчестер Сити
    17 мая в Лондоне на стадионе «Уэмбли» «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» определят победителя Кубка Англии. Матч стартует в 18:30 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Кристал Пэлас» голоден к трофеям. Этот сезон уже стал успешным для «орлов». Однако победа в финале еще позволит команде выйти в еврокубки. Наверняка лондонцы в начале сезона на такое и не рассчитывали.

    «Ман Сити» борется за еврокубки в АПЛ. Текущий сезон выдался очень сложным для подопечных Гвардиолы. Кубок Англии был бы отличным утешением для «горожан».

    В апреле «Ман Сити» нанес «Кристал Пэлас» сокрушительное поражение 2:5. Сможет ли коллектив из Манчестера повторить успех?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 4.30 и 1.85 на победу в матче. Ставки на то, кто возьмет трофей, принимаются с котировками 2.95 и 1.40.

    • Эксперты LiveSport считают, что «Кристал Пэлас» ловить нечего. «Горожане» свой шанс не упустят. Прогноз можно почитать здесь.

    • Искусственный интеллект полагает, что матч завершится победой «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Канада не станет гнаться за крупной победой
  • Канада — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Команде Гончаренко очки нужнее
  • «Пари НН» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Горожане» не оставят шансов сопернику?!
  • «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.39
  • Экспресс дня 17 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Канада — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.77
  • Прогноз на матч Пари НН — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ланс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры