«Оренбург» отстает от зоны стыков на 5 пунктов. За 3 тура до конца сезона у клуба есть шансы на спасение, но регулярно набирать очки не получается. В последних двух матчах хозяева не побеждали.
«Химки» уже не первый тур без побед. С 25 баллами «красно-черные» поселились прямо над переходной зоной. Теперь даже ничья может опустить их ниже, а это приведет к лишним поединкам в борьбе за выживание.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры окрестили «Оренбург» фаворитом предстоящего матча: 1.95 на победу хозяев и 3.50 на победу гостей.
- Эксперты LiveSport назвали эту игру «матчем жизни» для «Оренбурга». Они считают, что игра будет наполнена голевыми событиями. Ставки можно посмотреть здесь.
- Искусственный интеллект пророчит «Оренбургу» победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Оренбург» — «Химки» смотрите на LiveCup.Run.
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