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    «Оренбург» — «Химки»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Оренбург» и «Химки» проведут очный поединок, который будет стартовым для 28-го тура РПЛ. Событие состоится 10 мая в 14:30 мск.

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    «Оренбург» отстает от зоны стыков на 5 пунктов. За 3 тура до конца сезона у клуба есть шансы на спасение, но регулярно набирать очки не получается. В последних двух матчах хозяева не побеждали.

    «Химки» уже не первый тур без побед. С 25 баллами «красно-черные» поселились прямо над переходной зоной. Теперь даже ничья может опустить их ниже, а это приведет к лишним поединкам в борьбе за выживание.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры окрестили «Оренбург» фаворитом предстоящего матча: 1.95 на победу хозяев и 3.50 на победу гостей.

    • Эксперты LiveSport назвали эту игру «матчем жизни» для «Оренбурга». Они считают, что игра будет наполнена голевыми событиями. Ставки можно посмотреть здесь.

    • Искусственный интеллект пророчит «Оренбургу» победу со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Оренбург» — «Химки» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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