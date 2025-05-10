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    Кенан Йылдыз«Лацио» — «Ювентус». Онлайн, прямая трансляция
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    «Лацио» — «Ювентус»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Серия A Футбол Италии Лацио Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 36-м туре итальянской Серии А «Лацио» примет «Ювентус». Встреча команд состоится 10 мая на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало в 19:00 мск.

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    Обе команды имея по 63 очка борются за еврокубки, однако этого недостаточно. «Лацио» и «Ювентус» могут потерять свои позиции в топ-6.

    «Лацио» будет защищать свое 6-е место, однако «римляне» могут получить место в зоне Лиги чемпионов. «Ювентус» в свою очередь будет пытаться отстоять свое место в первой четверке. Из-за ничьи с «Болоньей» в прошлом туре «бьянконери» дали соперникам возможность приблизиться на опасное расстояние.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров такие: 2.44 на победу «Лацио», 3.20 на победу «Ювентуса».

    • Эксперты LiveSport считают, что нулей на табло не будет. Свои ставки они предложили здесь.

    • Искусственный интеллект предсказывает командам нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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