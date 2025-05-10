Обе команды имея по 63 очка борются за еврокубки, однако этого недостаточно. «Лацио» и «Ювентус» могут потерять свои позиции в топ-6.
«Лацио» будет защищать свое 6-е место, однако «римляне» могут получить место в зоне Лиги чемпионов. «Ювентус» в свою очередь будет пытаться отстоять свое место в первой четверке. Из-за ничьи с «Болоньей» в прошлом туре «бьянконери» дали соперникам возможность приблизиться на опасное расстояние.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров такие: 2.44 на победу «Лацио», 3.20 на победу «Ювентуса».
- Эксперты LiveSport считают, что нулей на табло не будет. Свои ставки они предложили здесь.
- Искусственный интеллект предсказывает командам нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.
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