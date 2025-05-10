В 36-м туре итальянской Серии Апримет. Встреча команд состоится 10 мая на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало в 19:00 мск.

Обе команды имея по 63 очка борются за еврокубки, однако этого недостаточно. «Лацио» и «Ювентус» могут потерять свои позиции в топ-6.

«Лацио» будет защищать свое 6-е место, однако «римляне» могут получить место в зоне Лиги чемпионов. «Ювентус» в свою очередь будет пытаться отстоять свое место в первой четверке. Из-за ничьи с «Болоньей» в прошлом туре «бьянконери» дали соперникам возможность приблизиться на опасное расстояние.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров такие: 2.44 на победу «Лацио», 3.20 на победу «Ювентуса».

Эксперты LiveSport считают, что нулей на табло не будет. Свои ставки они предложили здесь.

Искусственный интеллект предсказывает командам нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.