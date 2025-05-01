Шведский клубпримет лондонскийв первом полуфинальном противостоянии Лиги конференций. Команды сыграют 1 мая. Начало в 22:00 по мск.

«Челси» очень близок к финалу. На старте розыгрыша он был главным фаворитом турнира, ним он и остается.

«Юргорден» еще не играл против «аристократов», так что впереди у них очень сложные матчи. В предыдущем раунде у хозяев были некоторые проблемы с «Рапидом». «Челси» же без особого труда прошел «Копенгаген» и «Легию», пусть и не с большим разрывом в счете.

Накануне лондонцы выиграли 2 матча подряд. Команда Энцо Марески давно не побеждала сериями. Она приехала в Швецию за очередным удачным выступлением.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

На сайте LiveSport.Ru выставили прогноз с коэффициентом 1.92, предложив ставку на победителя.

выставили прогноз с коэффициентом 1.92, предложив ставку на победителя. Отдельно эксперты LiveSport.Ru сделали более смелый прогноз за 5.25, который предусматривает сценарий, в котором хозяева выступят выше своих ожиданий.

Букмекеры не верят ни в какое чудо — 9.40 на победу «Юргордена» и 1.31 на победу «Челси».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Юргорден» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

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