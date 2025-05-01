«Челси» очень близок к финалу. На старте розыгрыша он был главным фаворитом турнира, ним он и остается.
«Юргорден» еще не играл против «аристократов», так что впереди у них очень сложные матчи. В предыдущем раунде у хозяев были некоторые проблемы с «Рапидом». «Челси» же без особого труда прошел «Копенгаген» и «Легию», пусть и не с большим разрывом в счете.
Накануне лондонцы выиграли 2 матча подряд. Команда Энцо Марески давно не побеждала сериями. Она приехала в Швецию за очередным удачным выступлением.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- На сайте LiveSport.Ru выставили прогноз с коэффициентом 1.92, предложив ставку на победителя.
- Отдельно эксперты LiveSport.Ru сделали более смелый прогноз за 5.25, который предусматривает сценарий, в котором хозяева выступят выше своих ожиданий.
- Букмекеры не верят ни в какое чудо — 9.40 на победу «Юргордена» и 1.31 на победу «Челси».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Юргорден» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.
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