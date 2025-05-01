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    Бруну Фернандеш«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция
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    «Юргорден» — «Челси»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Шведский клуб «Юргорден» примет лондонский «Челси» в первом полуфинальном противостоянии Лиги конференций. Команды сыграют 1 мая. Начало в 22:00 по мск.

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    «Челси» очень близок к финалу. На старте розыгрыша он был главным фаворитом турнира, ним он и остается.

    «Юргорден» еще не играл против «аристократов», так что впереди у них очень сложные матчи. В предыдущем раунде у хозяев были некоторые проблемы с «Рапидом». «Челси» же без особого труда прошел «Копенгаген» и «Легию», пусть и не с большим разрывом в счете.

    Накануне лондонцы выиграли 2 матча подряд. Команда Энцо Марески давно не побеждала сериями. Она приехала в Швецию за очередным удачным выступлением.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • На сайте LiveSport.Ru выставили прогноз с коэффициентом 1.92, предложив ставку на победителя.

    • Отдельно эксперты LiveSport.Ru сделали более смелый прогноз за 5.25, который предусматривает сценарий, в котором хозяева выступят выше своих ожиданий.

    • Букмекеры не верят ни в какое чудо — 9.40 на победу «Юргордена» и 1.31 на победу «Челси».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Юргорден» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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