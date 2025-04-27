«Химкам» предстоит задача избежать стыковых матчей. За 5 туров до конца сезона команда находится на 13-й позиции с 23 очками. По сути даже ничья может поднять хозяев выше по таблице, но лучше, конечно же, победить. При этом клуб проиграл 3 последних матча.
У «Акрона» есть запас. У него 28 очков. Несмотря на последние неудачи клуб все еще держит дистанцию от стыковой зоны. За 5 туров у гостей из Тольятти 4 поражения и только одна победа.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором сделали ставку на низкую результативность.
- Букмекеры дают 2.80 на победу «Химок», 2.54 на победу «Акрона» и 3.30 на ничью.
- Искусственный интеллект ставит на победу «Акрона» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Химки» — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.
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