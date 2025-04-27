16:00Борнмут — Манчестер ЮнайтедОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хакан Чалханоглу («Интер»)«Интер» — «Рома». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Химки» — «Акрон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Акрон Химки Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    27 апреля в Химках состоится поединок 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Акроном». Матч начнется в 16:30 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Химкам» предстоит задача избежать стыковых матчей. За 5 туров до конца сезона команда находится на 13-й позиции с 23 очками. По сути даже ничья может поднять хозяев выше по таблице, но лучше, конечно же, победить. При этом клуб проиграл 3 последних матча.

    У «Акрона» есть запас. У него 28 очков. Несмотря на последние неудачи клуб все еще держит дистанцию от стыковой зоны. За 5 туров у гостей из Тольятти 4 поражения и только одна победа.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором сделали ставку на низкую результативность.

    • Букмекеры дают 2.80 на победу «Химок», 2.54 на победу «Акрона» и 3.30 на ничью.

    • Искусственный интеллект ставит на победу «Акрона» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Химки» — «Акрон» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» заберет первый матч серии
  • «Локомотив» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Рома» создаст проблемы «Интеру»?!
  • «Интер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • «Манчестер Юнайтед» не проиграет в Борнмуте?
  • «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рубин — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Химки — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ювентус — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры