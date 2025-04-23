Мадридскийсыграет в гостях ув рамках 33-го тура испанской Примеры. Поединок состоится 23 апреля в 22:30 мск.

Хозяева проиграли два матча подряд. Они уступили «Лас-Пальмасу» и «Эспаньолу». Сейчас «горожане» имеют 39 очков. От зоны вылета их отделяют 8 пунктов.

«Реал» получил путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Также подопечные Анчелотти все еще имеют математические шансы на титул, однако угнаться за «Барселоной» сейчас практически невозможно. Разрыв составляет 7 пунктов. В последних турах «сливочные» добыли две минимальных победы над «Алавесом» и «Атлетиком».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.50.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.50. Букмекеры: 5.80 на победу «Хетафе», 3.80 на ничью, 1.62 на победу «Реала».

Искусственный интеллект ждет очередную минимальную победу «Реала».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Хетафе» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

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