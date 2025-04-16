РПЛ. «Краснодар» обыграл «Ахмат», «Спартак» одолел «Акрон», «Зенит» — «Химки»

Матчи 25-го тура российской Премьер-лиги состоятся с 19 по 20 апреля

«Оренбург» — «Динамо» Махачкала 2:1

«Оренбург» обыграл махачкалинское «Динамо» в домашнем матче 25-го тура РПЛ — 2:1.

У хозяев отличились Темирхан Сундуков и Артсасам Ревазов. В составе динамовцев гол забил Эмирджан Гюрлюк.

На 98-й минуте защитник «Динамо» Муталип Алибеков получил прямую красную карточку за игру рукой и покинул поле.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Динамо Мх 2:1 Голы: 1:0 (16'), 0:1 Темиркан Сундуков (28'), 1:1 Эмирджан Гюрлюк (60'), 2:1 Ацамаз Ревазов (81') Оренбург: Богдан Москвичёв, Данила Прохин, Максим Сыщенко, Максим Сидоров, Дмитрий Рыбчинский, Ярослав Михайлов (Томас Муро, 74'), Иван Башич, Казымджан Караташ (Андрей Малых, 46'), Саид Сахархизан (Максим Савельев, 46'), Эмирджан Гюрлюк (Данила Хотулёв, 86'), Брайан Мансилья (Ацамаз Ревазов, 75') Динамо Мх: Тимур Магомедов, Tabidze J. (Сослан Кагермазов, 62'), Нардин Мулахусейнович, Темиркан Сундуков, Мохамед Аззи, Валентин Пальцев, Никита Глушков (Ражаб Магомедов, 87'), Мохаммад Хоссейннежад (Ахмед Джабраилов, 63'), Уссем Мрезигу (Абакар Гаджиев, 88'), Эгаш Касинтура, Гамид Агаларов Предупреждение: Брайан Мансилья (11')

«Динамо» с 27 очками идет 10-м в таблице РПЛ. «Оренбург» с 17 баллами находится на 15-й позиции.

«Акрон» — «Спартак» 2:3

В матче 25-го тура чемпионата России «Спартак» вырвал победу у «Акрона» со счетом 3:2.

В составе хозяев поля забивали Артем Дзюба с пенальти и Дмитрий Пестряков. За гостей же отличились Тео Бонгонда и Эсекьель Барко с пенальти. Также автогол в пассиве Алексы Джурасовича.

Футбол. Россия. Премьер-лига Акрон — Спартак 2:3 Голы: 1:0 Артём Дзюба (пенальти) (23'), 2:0 Дмитрий Пестряков (29'), 2:1 Тео Бонгонда (39'), 2:2 Алекса Джурашович (61'), 2:3 Эсекьель Барко (пенальти) (90+4') Акрон: Александр Васютин, Йонуц Неделчару, Роберто Фернандес, Марат Таймуразович Бокоев, Максим Кузьмин (Владимир Москвичёв, 55'), Алекса Джурашович, Стефан Лонча (Ифет Джаковац, 82'), Солтмурад Бакаев (Кирилл Данилин, 46'), Константин Савичев (Владимир Хубулов, 60'), Артём Дзюба, Дмитрий Пестряков Спартак: Илья Помазун, Срджан Бабич, Олег Рябчук (Пабло Солари, 46'), Маркос Маркиньос, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Наиль Умяров (Манфред Угальде, 46'), Кристофер Мартинс Перейра, Эсекьель Барко, Тео Бонгонда (Massalyga N., 81'), Леви Гарсия (Михаил Игнатов, 82') Предупреждения: Константин Савичев (34'), Максим Кузьмин (45+3'), Дмитрий Пестряков (55')

«Спартак» с 50 очками занимает второе место в турнирной таблице. В активе «Акрона» 28 очков и девятое место.

«Локомотив» — «Пари НН» 3:0

В матче 25-го тура чемпионата России «Локомотив» разгромил «Пари НН» со счетом 3:0.

Забитыми мячами в составе команды Михаила Галактионова отметились Дмитрий Воробьев, Сергей Пиняев и Артем Карпукас.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Пари НН 3:0 Голы: : (8'), 1:0 Дмитрий Воробьёв (45+3'), 2:0 Сергей Пиняев (56'), 3:0 (90+6') Локомотив: Антон Митрюшкин, Илья Самошников, Егор Погостнов, Ньямси Жерзино, Александр Сильянов, Данила Годяев (Владислав Сарвели, 34'), Артём Тимофеев, Алексей Батраков (Артём Карпукас, 79'), Сергей Пиняев (Наир Тикнизян, 70'), Вадим Раков (Эдгар Севикян, 79'), Дмитрий Воробьёв (Тимур Сулейманов, 79') Пари НН: Вадим Лукьянов, Виктор Александров, Кирилл Гоцук, Свен Карич, Никита Каккоев, Илья Агапов (Ярослав Крашевский, 71'), Владислав Карапузов (Максим Шнапцев, 88'), Александр Трошечкин (Мамаду Майга, 62'), Никита Ермаков, Хуан Мануэль Боселли (Тиаго Весино, 88'), Вячеслав Грулёв (Castillo J., 62')

У «Локомотива» стало 44 очка и пятое место. В активе «Пари НН» 20 очков и 14-е место.

«Краснодар» — «Ахмат» 3:1

«Краснодар» одержал победу над «Ахматом» (3:1) в матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

В составе «быков» отличились Джон Кордоба на 40-й минуте, Эдуард Сперцян на 78-й минуте с пенальти и Кевин Ленини на 80-й минуте.

Единственный гол у «Ахмата» забил Георгий Мелкадзе на 52-й минуте.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Ахмат 3:1 Голы: 1:0 Джон Кордоба (40'), 1:1 Георгий Мелкадзе (52'), 2:1 Эдуард Сперцян (пенальти) (78'), 3:1 Кевин Ленини (80') Краснодар: Станислав Агкацев, Джованни Гонсалес, Витор Тормена, Сергей Петров, Никита Кривцов, Кевин Ленини, Жуан Баши (Юрий Газинский, '), Эдуард Сперцян (Данила Козлов, '), Диего Силва, Олакунле Олусегун (Мозес Кобнан, 68'), Джон Кордоба Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Турпал Ибишев, Дарко Тодорович (Мирослав Богосавац, 85'), Исмаэл, Максим Самородов (Амин Талал, 85'), Даниил Зорин (Родриго Руис Диас, 80'), Лечи Садулаев (Бернард Бериша, 69'), Даниил Павлович Уткин, Георгий Мелкадзе Предупреждения: Жуан Баши (36'), Никита Кривцов (63')

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 55-ю очками в активе. «Ахмат» — на 13-й позиции с 23 баллами.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

«Динамо» Москва — «Рубин»

20 апреля, воскресенье, 14:00 мск

«Факел» — «Ростов»

20 апреля, воскресенье, 14:00 мск

«Зенит» — «Химки»

20 апреля, воскресенье, 16:30 мск

ЦСКА — «Крылья Советов»

20 апреля, воскресенье, 19:30 мск