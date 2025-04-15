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    Лукаку и Мактоминей разгромили «Эмполи»: «Наполи» сохраняет интригу в гонке за скудетто

    «Интер» всего в 3 очках от неаполитанцев за 6 туров до конца сезона

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    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку
    Стадион имени Диего Марадоны снова стал ареной для надежд и возрождённой веры. «Наполи», ведомый гением Ромелу Лукаку и мощью Скотта Мактоминея, уверенно разобрался с «Эмполи». Команда Антонио Конте не оставила шансов одному из главных аутсайдеров сезона, сохранив дистанцию в три очка от «Интера» и — что важно — уверенность, с которой выигрываются чемпионства.

    Гости, несмотря на положение в таблице, начали с огоньком. Инициатива, движение, желание — всё это у «Эмполи» было. Не было только главного — завершения. Пока Гьяси и Эспозито мазали, «Наполи» терпел и ждал. А потом — включил свою убийственную связку.

    Мактоминей открыл вечер в неаполитанском стиле

    Первый звонок прозвучал на 18-й минуте. Лукаку получил мяч в центре, в два касания выкатил на Мактоминея, а тот выстрелил точно в угол — 1:0. Чисто, хлёстко, по-шотландски. Это был сигнал: «Наполи» не собирается терять очки.

    Наполи — Эмполи
    globallookpress.com

    После серии ничьих и упущенных преимуществ «Партенопеи» вышли на второй тайм с одной задачей — добить. Сначала Жуан Жезус упустил шанс с углового, затем Мактоминей не попал в створ, но на 56-й минуте всё срослось. Билли Гилмор, внезапно для всех, выдал разрезающую передачу на Оливейру, тот катнул Лукаку, и бельгиец пробил неотразимо. 2:0 — и у Конте на скамейке лицо стало чуть поспокойнее.

    Наполи — Эмполи
    globallookpress.com

    А уже через пять минут Лукаку стал ассистентом ещё раз: навес, Мактоминей взлетает над всеми и вколачивает мяч в сетку рикошетом от перекладины. 3:0 — и, если «Наполи» весь сезон искал идеальный матч, этот подошёл близко к шаблону.

    Доминирование с тревожным послевкусием

    Лукаку мог и дубль оформлять, но с убойной позиции пробил мимо. А под занавес возникла и единственная ложка дёгтя — травма Жуана Жезуса, который и так заменял Алессандро Бонджорно. Вместо бразильца вышел Рафа Марин, не игравший с середины февраля — вопрос глубины состава снова встаёт остро.

    Наполи — Эмполи
    globallookpress.com

    Тем не менее, это был вечер, когда «Наполи» напомнил всем, почему вообще оказался в числе претендентов на титул. Структура, скорость, уверенность — всё это проявилось ярко. А дуэт Лукаку — Мактоминей сейчас смотрится не хуже, чем когда-то Инсинье и Мертенс.

    Расклад в таблице

    «Наполи» остаётся в трёх очках от «Интера», и в борьбе за скудетто всё ещё может сказать своё слово. У «Эмполи» же — другие заботы. Команда остаётся на предпоследнем месте, не выиграв ни одного матча в 2025 году, и всё глубже погружается в пучину зоны вылета.

    Календарь и таблица Серии А

    Но в этот вечер всё было не о борьбе за выживание. Этот вечер — о чемпионской надежде, которая снова горит в Неаполе.

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