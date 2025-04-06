На этот момент у «Динамо» 21 очко и один пункт отрыва от зоны стыковых матчей. «Химки» имеют на 2 пункта больше и занимают 10-е место.
В прошлом туре хозяева проиграли 0:2 ЦСКА, а гости на своем поле разобрались с «Пари НН», выиграв с тем же счетом.
В текущем сезоне команды провели один официальный поединок, который завершился вничью 1:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.40.
- Букмекеры считают «Динамо» фаворитом за 1.91, на победу гостей они дают 4.20, на ничью — 3.50.
- Искусственный интеллект считает, что команды снова разойдутся ничьей 1:1.
Трансляция матча
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