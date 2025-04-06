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    «Динамо» Мч — «Химки»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 23-м туре чемпионата России в Махачкале сойдутся «Динамо» и «Химки». Поединок состоится 6 апреля в 14:00 мск.

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    На этот момент у «Динамо» 21 очко и один пункт отрыва от зоны стыковых матчей. «Химки» имеют на 2 пункта больше и занимают 10-е место.

    В прошлом туре хозяева проиграли 0:2 ЦСКА, а гости на своем поле разобрались с «Пари НН», выиграв с тем же счетом.

    Календарь и таблица РПЛ

    В текущем сезоне команды провели один официальный поединок, который завершился вничью 1:1.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.40.

    • Букмекеры считают «Динамо» фаворитом за 1.91, на победу гостей они дают 4.20, на ничью — 3.50.

    • Искусственный интеллект считает, что команды снова разойдутся ничьей 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Динамо» Мч — «Химки» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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