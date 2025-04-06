В 23-м туре чемпионата России в Махачкале сойдутся. Поединок состоится 6 апреля в 14:00 мск.

На этот момент у «Динамо» 21 очко и один пункт отрыва от зоны стыковых матчей. «Химки» имеют на 2 пункта больше и занимают 10-е место.

В прошлом туре хозяева проиграли 0:2 ЦСКА, а гости на своем поле разобрались с «Пари НН», выиграв с тем же счетом.

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне команды провели один официальный поединок, который завершился вничью 1:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.40.

подготовили прогноз с коэффициентом 3.40. Букмекеры считают «Динамо» фаворитом за 1.91, на победу гостей они дают 4.20, на ничью — 3.50.

Искусственный интеллект считает, что команды снова разойдутся ничьей 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» Мч — «Химки» смотрите на LiveCup.Run.

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