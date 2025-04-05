5 апреля воронежскийприметв матче 23-го тура РПЛ, который стартует в 15:15 по московскому времени.

«Факел» проигрывает матч за матчем и занимает последнее место в таблице. Он не выберется из зоны вылета даже в случае победы. «Ахмат» же если победит, сможет побороться за выход из зоны стыковых матчей. Он не проигрывает уже долгое время, однако в последних трех турах клуб играл вничью.

«Факел» остался непобежденным в последних четырех очных поединках против «Ахмата», причем в трех подряд воронежский коллектив одержал победу.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на победителя поединка.

подготовили прогноз на победителя поединка. Букмекеры считают фаворитом «Ахмат»: 3.55 на хозяев и 2.15 на гостей.

Искусственный интеллект предсказал минимальную победу «Ахмата» 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Факел» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.