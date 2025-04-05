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    Мартин Эдегор«Эвертон» — «Арсенал». Онлайн
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    «Факел» — «Ахмат»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    5 апреля воронежский «Факел» примет «Ахмат» в матче 23-го тура РПЛ, который стартует в 15:15 по московскому времени.

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    «Факел» проигрывает матч за матчем и занимает последнее место в таблице. Он не выберется из зоны вылета даже в случае победы. «Ахмат» же если победит, сможет побороться за выход из зоны стыковых матчей. Он не проигрывает уже долгое время, однако в последних трех турах клуб играл вничью.

    «Факел» остался непобежденным в последних четырех очных поединках против «Ахмата», причем в трех подряд воронежский коллектив одержал победу.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на победителя поединка.

    • Букмекеры считают фаворитом «Ахмат»: 3.55 на хозяев и 2.15 на гостей.

    • Искусственный интеллект предсказал минимальную победу «Ахмата» 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Факел» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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