«Факел» проигрывает матч за матчем и занимает последнее место в таблице. Он не выберется из зоны вылета даже в случае победы. «Ахмат» же если победит, сможет побороться за выход из зоны стыковых матчей. Он не проигрывает уже долгое время, однако в последних трех турах клуб играл вничью.
«Факел» остался непобежденным в последних четырех очных поединках против «Ахмата», причем в трех подряд воронежский коллектив одержал победу.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на победителя поединка.
- Букмекеры считают фаворитом «Ахмат»: 3.55 на хозяев и 2.15 на гостей.
- Искусственный интеллект предсказал минимальную победу «Ахмата» 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Факел» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.
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