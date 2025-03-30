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    «Борнмут» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Борнмут Манчестер Сити
    «Борнмут» и «Манчестер Сити» сыграют в матче 1/4 финала Кубка Англии, который состоится на стадионе «Виталити» 30 марта в 18:30 по мск.

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    В прошлом раунде «Борнмут» прошел «Вулверхэмптон» через серию пенальти. «Ман Сити» обыграл «Плимут». Обе команды не смогли победить в последних двух играх и потому будут стремиться к тому, чтобы прервать эту серию.

    В ноябре «Борнмуту» удалось обыграть «Сити» 2:1 на своем поле в рамках чемпионата Англии. Посмотрим, получится ли у «вишен» то же самое сейчас.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

    • Букмекеры дают 3.05 и 2.19 на победу команд в основное время, 2.19 и 1.67 — на проход команд в полуфинал.

    • Искусственный интеллект уверен, что матч закончится вничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Борнмут» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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