В прошлом раунде «Борнмут» прошел «Вулверхэмптон» через серию пенальти. «Ман Сити» обыграл «Плимут». Обе команды не смогли победить в последних двух играх и потому будут стремиться к тому, чтобы прервать эту серию.
В ноябре «Борнмуту» удалось обыграть «Сити» 2:1 на своем поле в рамках чемпионата Англии. Посмотрим, получится ли у «вишен» то же самое сейчас.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.
- Букмекеры дают 3.05 и 2.19 на победу команд в основное время, 2.19 и 1.67 — на проход команд в полуфинал.
- Искусственный интеллект уверен, что матч закончится вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Борнмут» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.
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