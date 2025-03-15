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    «Химки» — «Ахмат»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 21-го тура чемпионата России «Химки» примут «Ахмат». Игра состоится на «Арене Химки» в 14:30 мск.

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    Победитель поединка сможет избежать зоны стыковых матчей. У «Ахмата» 17 очков и 14-е место, у «Химок» 19 пунктов и 12-я позиция. В случае победы, грозненцы обойдут хозяев в турнирной таблице.

    «Ахмат» показал более стабильный футбол в последних турах, благодаря чему одержал две победы и две ничьи в виде беспроигрышной серии.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация, ставки и коэффициенты на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.70.

    • Букмекеры: 3.15 на «Химки» и 2.24 на «Ахмат».

    • «Ахмат» выиграл 3 из 4 матчей против «Химок», но ИИ ставит на победу хозяев со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Химки» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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