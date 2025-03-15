В матче 21-го тура чемпионата Россиипримут. Игра состоится на «Арене Химки» в 14:30 мск.

Победитель поединка сможет избежать зоны стыковых матчей. У «Ахмата» 17 очков и 14-е место, у «Химок» 19 пунктов и 12-я позиция. В случае победы, грозненцы обойдут хозяев в турнирной таблице.

«Ахмат» показал более стабильный футбол в последних турах, благодаря чему одержал две победы и две ничьи в виде беспроигрышной серии.

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Прогнозы и ставки

Информация, ставки и коэффициенты на матч:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.70.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.70. Букмекеры: 3.15 на «Химки» и 2.24 на «Ахмат».

«Ахмат» выиграл 3 из 4 матчей против «Химок», но ИИ ставит на победу хозяев со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Химки» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.

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