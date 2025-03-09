«Челси» после серии неудач в турнире разгромил «Саутгемптон» 4:0 и закрепил успех победой 2:1 над «Копенгагеном» в плей-офф Лиги конференций. В случае победы в этом матче «аристократы» потеснят «Ман Сити» с 4-й строчки.
«Лестер» потерпел 4 поражения подряд и с 17 очками опустился на 19-е место. Во всех четырех случаях «лисы» проиграли без забитых мячей. С «Челси» у них сложные отношения. Так что есть высокая вероятность очередной неудачи.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.
- Букмекеры дают 1.22 на «Челси» и 13.5 на «Лестер». На ничью можно поставить с коэффициентом 7.05.
- Искусственный интеллект уверен в победе «Челси» со счетом 6:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Челси» — «Лестер» смотрите на LiveCup.Run.
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