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    Бруну Фернандеш«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
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    «Бетис» — «Витория»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    6 марта на «Бенито Вильямарин» в Севилье «Бетис» примет «Виторию» Гимарайнш в рамках матча 1/8 финала Лиги конференций. Начало в 20:45 мск.

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    «Бетис» прошел в этот раунд после победы над «Гентом» по суме двух матчей со счетом 3:1. Со жребием севильцам повезло. «Витория» до этого практически не встречала таких сложных соперников, за исключением «Фиорентины», с которой она сыграла вничью 1:1.

    Команда Мануэля Пеллегрини сейчас на подъеме и ее сложно остановить даже грандам. В своем последнем матче хозяева обыграли мадридский «Реал» 2:1. Это была их четвертая победа в пяти матчах во всех турнирах.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.07.

    • Победа «Бетиса» оценивается букмекерами в 1.25, на победу «Витории» можно поставить с коэффициентом 6.80.

    • Оценив статистику команд, ИИ пришел к выводу, что «Бетис» выиграет 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Витория» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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