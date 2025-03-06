«Бетис» прошел в этот раунд после победы над «Гентом» по суме двух матчей со счетом 3:1. Со жребием севильцам повезло. «Витория» до этого практически не встречала таких сложных соперников, за исключением «Фиорентины», с которой она сыграла вничью 1:1.
Команда Мануэля Пеллегрини сейчас на подъеме и ее сложно остановить даже грандам. В своем последнем матче хозяева обыграли мадридский «Реал» 2:1. Это была их четвертая победа в пяти матчах во всех турнирах.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.07.
- Победа «Бетиса» оценивается букмекерами в 1.25, на победу «Витории» можно поставить с коэффициентом 6.80.
- Оценив статистику команд, ИИ пришел к выводу, что «Бетис» выиграет 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Витория» смотрите на LiveCup.Run.
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