6 марта на «Бенито Вильямарин» в Севильеприметв рамках матча 1/8 финала Лиги конференций. Начало в 20:45 мск.

«Бетис» прошел в этот раунд после победы над «Гентом» по суме двух матчей со счетом 3:1. Со жребием севильцам повезло. «Витория» до этого практически не встречала таких сложных соперников, за исключением «Фиорентины», с которой она сыграла вничью 1:1.

Команда Мануэля Пеллегрини сейчас на подъеме и ее сложно остановить даже грандам. В своем последнем матче хозяева обыграли мадридский «Реал» 2:1. Это была их четвертая победа в пяти матчах во всех турнирах.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.07.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.07. Победа «Бетиса» оценивается букмекерами в 1.25, на победу «Витории» можно поставить с коэффициентом 6.80.

Оценив статистику команд, ИИ пришел к выводу, что «Бетис» выиграет 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Витория» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.