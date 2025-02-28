1-й таймШтутгарт — Бавария. ОнлайнОнлайн
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    «Штутгарт» — «Бавария»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Бавария» сыграет в гостях у «Штутгарта» в стартовом поединке 24-го тура немецкой Бундеслиги. Команды встретятся 28 февраля. Начало в 22:30 по мск.

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    «Бавария» опережает «Байер» на 8 очков в борьбе за лидерство. Она выиграла 4 матча из 5 последних в турнире. В прошлом туре мюнхенцы подтвердили, что находятся в хорошей форме, разгромив 4:0 «Айнтрахт».

    «Штутгарт» в двух очках от зоны вылета, поэтому он имеет хороший стимул для того, чтобы постараться выиграть. В последнем домашнем поединке против баварцев у него это получилось. Но на текущий период сезона хозяева побеждают очень редко. У них только одна победа в пяти матчах чемпионата.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.

    • Букмекеры принимают ставки на победу с коэффициентами 4.95 и 1.67 соответственно.

    • ИИ верит в то, что «Штутгарт» обыграет «Баварию» дома, счет должен составить 1:0 в его пользу.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Штутгарт» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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