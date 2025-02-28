«Бавария» опережает «Байер» на 8 очков в борьбе за лидерство. Она выиграла 4 матча из 5 последних в турнире. В прошлом туре мюнхенцы подтвердили, что находятся в хорошей форме, разгромив 4:0 «Айнтрахт».
«Штутгарт» в двух очках от зоны вылета, поэтому он имеет хороший стимул для того, чтобы постараться выиграть. В последнем домашнем поединке против баварцев у него это получилось. Но на текущий период сезона хозяева побеждают очень редко. У них только одна победа в пяти матчах чемпионата.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.
- Букмекеры принимают ставки на победу с коэффициентами 4.95 и 1.67 соответственно.
- ИИ верит в то, что «Штутгарт» обыграет «Баварию» дома, счет должен составить 1:0 в его пользу.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Штутгарт» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.
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