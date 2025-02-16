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    Смотреть онлайн матча «Вальядолид» — «Севилья» 16.02.2025. Прямая трансляция в 18:15

    «Вальядолид» — «Севилья»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 24-го тура чемпионата Испании «Севилья» сыграет в гостях у «Вальядолида». Событие состоится 16 февраля в 18:15 по мск.

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    «Вальядолид» находится на дне таблицы и даже в случае победы не сможет подняться выше. Вдобавок хозяева проиграли 4 матча подряд и тем самым вырыли себе яму еще глубже. Тем временем «Севилья» не выигрывает третий матч подряд и сейчас находится в 5 очках от зоны вылета.

    В прошлом туре «пусела» уступили «Райо Вальекано» 0:1, а «нервионцы» со счетом 1:4 проиграли «Барселоне».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.

    • Букмекеры дают 4.30 на победу «Вальядолида» и 2.00 на победу «Севильи», на ничью можно поставить за 3.40.

    • ИИ спрогнозировал крупную победу «Вальядолида» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вальядолид» — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run.

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