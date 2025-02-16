«Вальядолид» — «Севилья»: смотреть онлайн в прямом эфире

«Вальядолид» находится на дне таблицы и даже в случае победы не сможет подняться выше. Вдобавок хозяева проиграли 4 матча подряд и тем самым вырыли себе яму еще глубже. Тем временем «Севилья» не выигрывает третий матч подряд и сейчас находится в 5 очках от зоны вылета.
В прошлом туре «пусела» уступили «Райо Вальекано» 0:1, а «нервионцы» со счетом 1:4 проиграли «Барселоне».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.95.
- Букмекеры дают 4.30 на победу «Вальядолида» и 2.00 на победу «Севильи», на ничью можно поставить за 3.40.
- ИИ спрогнозировал крупную победу «Вальядолида» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вальядолид» — «Севилья» смотрите на LiveCup.Run.