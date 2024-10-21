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    Рух В — Карпаты: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол Премьер-лига (Украина) Карпаты
    В 18:00 мск. 21.10.2024 в украинской Премьер-лиге начнется футбольный матч между командами Рух В и Карпаты. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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