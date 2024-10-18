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    Nasaf Qarshi — Сурхан: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол
    В 16:00 мск. 18.10.2024 в Суперлиге Узбекистана начнется футбольный матч между командами Nasaf Qarshi и Сурхан. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Команды находятся в разной форме, тем не менее, факторы своего поля, истории встреч и проблем с составом делают предстоящий матч Nasaf Qarshi — Сурхан довольно непредсказуемым.

    Последний матч команд между собой: Сурхан — Nasaf Qarshi 0:1.

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