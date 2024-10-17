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    Нефтчи Кочкор-Ата — Абдыш-Ата: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол
    В 15:30 мск. 17.10.2024 в Премье-лиге Кыргызстана начнется футбольный матч между командами Нефтчи Кочкор-Ата и Абдыш-Ата. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Последний матч команд между собой: Абдыш-Ата — Нефтчи Кочкор-Ата 2:1.

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