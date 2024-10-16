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    Торпедо — Балтика: смотреть матч онлайн в прямом эфире

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    В 19:30 мск. 16.10.2024 в кубке России по футболу начнется футбольный матч между командами Торпедо и Балтика. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Предстоящий футбольный матч Торпедо — Балтика обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

    Команды находятся в разной форме, тем не менее, факторы своего поля, истории встреч и проблем с составом делают предстоящий матч Торпедо — Балтика довольно непредсказуемым.

    Последний матч команд между собой: Торпедо — Балтика 2:1.

    Прогноз на матч Торпедо — Балтика

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