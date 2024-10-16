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    Аргентина — Боливия: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины Сборная Боливии
    В 03:00 мск. 16.10.2024 в южноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу начнется футбольный матч между командами Аргентина и Боливия. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Предстоящий футбольный матч Аргентина — Боливия обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

    Команды находятся в разной форме, тем не менее, факторы своего поля, истории встреч и проблем с составом делают предстоящий матч Аргентина — Боливия довольно непредсказуемым.

    Последний матч команд между собой: Боливия — Аргентина 0:3.

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