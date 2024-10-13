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    Коламбус Крю — Нью-Инглэнд Революшн: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол MLS
    В 01:30 мск. 13.10.2024 в американской футбольной лиге MLS начнется футбольный матч между командами Коламбус Крю и Нью-Инглэнд Революшн. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Предстоящий футбольный матч Коламбус Крю — Нью-Инглэнд Революшн обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

    Команды находятся в разной форме, тем не менее, факторы своего поля, истории встреч и проблем с составом делают предстоящий матч Коламбус Крю — Нью-Инглэнд Революшн довольно непредсказуемым.

    Последний матч команд между собой: Нью-Инглэнд Революшн — Коламбус Крю 1:5.

    Прогноз на матч Коламбус Крю — Нью-Инглэнд Революшн

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