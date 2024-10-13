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    Алания — Балтика: смотреть матч онлайн в прямом эфире

    Футбол ФНЛ — Первая лига Алания Балтика Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 17:00 мск. 13.10.2024 в Первой лиге России начнется футбольный матч между командами Алания и Балтика. Прямая трансляция игры будет доступна бесплатно для всех посетителей сайта по ссылкам ниже.

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    Предстоящий футбольный матч Алания — Балтика обещает стать ярким событием для болельщиков. Эти две команды уже давно известны своими зрелищными встречами, где эмоции болельщиков зашкаливают, а на поле разворачивается настоящая спортивная драма.

    Команды находятся в разной форме, тем не менее, факторы своего поля, истории встреч и проблем с составом делают предстоящий матч Алания — Балтика довольно непредсказуемым.

    Последний матч команд между собой: Алания — Балтика 3:1.

    Прогноз на матч Алания — Балтика

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