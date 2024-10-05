Последний матч: «Родина» — «Арсенал Тула» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Родина» — «Арсенал Тула». Коэффициент ставки — 2.73.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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