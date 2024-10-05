В 20:00 05.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав Первой лиге России.

Последний матч: «Родина» — «Арсенал Тула» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Родина» — «Арсенал Тула». Коэффициент ставки — 2.73 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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