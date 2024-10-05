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    Родина — Арсенал Тула 05.10.2024 прямая трансляция

    Футбол ФНЛ — Первая лига Родина Арсенал Тула Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 20:00 05.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Родина — Арсенал Тула в Первой лиге России.

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    Последний матч: «Родина» — «Арсенал Тула» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Родина» — «Арсенал Тула». Коэффициент ставки — 2.73.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Родина — Арсенал Тула.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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