В 19:00 04.10.2024 Шауляй и Жальгирис сыграют матч в Лига А Литвы.

Шауляй — Жальгирис

Последний матч: «Шауляй» — «Жальгирис» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шауляй»).

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