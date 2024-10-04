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    Флуминенсе — Крузейро. Голы и лучшие моменты онлайн, прямой эфир

    Футбол Латинская Америка
    В 03:30 04.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Флуминенсе — Крузейро в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч: «Крузейро» — «Флуминенсе» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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