В 19:45 02.10.2024 Шахтёр Д и Аталанта сыграют матч в групповом этапе Лиги чемпионов.

Шахтёр Д — Аталанта

Последний матч: «Шахтёр Д» — «Аталанта» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шахтёр Д» — «Аталанта». Коэффициент ставки — 2.28 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Аталанта»).

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