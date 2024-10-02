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    Футбол, Россия. Кубок. Группа B, Химки — Ростов. Где смотреть: прямая трансляция

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    В 16:15 02.10.2024 Химки и Ростов сыграют матч в кубке России по футболу.

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    Химки — Ростов

    Последний матч: «Ростов» — «Химки» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Химки» — «Ростов». Коэффициент ставки — 2.08.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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