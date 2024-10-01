начнут матч в 22:00 в групповом этапе Лиги чемпионов, 01.10.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Слован» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.35 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Манчестер Сити»).

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