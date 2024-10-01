В 21:45 01.10.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Лиги Англии.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Уимблдон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.73 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Ньюкасл»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ньюкасл — Уимблдон.

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