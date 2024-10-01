В 21:45 01.10.2024 Кардифф Сити и Миллуолл сыграют матч в английском Чемпионшипе.

Кардифф Сити — Миллуолл

Последний матч: «Миллуолл» — «Кардифф Сити» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Миллуолл»).

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