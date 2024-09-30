В 22:00 30.09.2024 Вильярреал и Лас-Пальмас сыграют матч в Ла Лиге.

Вильярреал — Лас-Пальмас

Последний матч: «Лас-Пальмас» — «Вильярреал» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вильярреал» — «Лас-Пальмас». Коэффициент ставки — 2.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вильярреал»).

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